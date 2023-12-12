Раскрыта причина меньшей продолжительности жизни мужчин

Средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин, в том числе из-за особенностей накопления жира: у мужчин он запасается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболевания. Об этом «Ленте.ру» рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова.

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«Во всем мире женщины живут дольше мужчин. Среди возможных причин выделяются как биологические, так и поведенческие различия, — сказала врач. — Статистика показывает, что мужчины в среднем более склонны к неосторожному поведению: они чаще попадают в аварии из-за опасного вождения, больше злоупотребляют алкоголем и табаком, решают конфликт с другими мужчинами с помощью силы».

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Кроме того, по словам Шараповой, у мужчин чаще, чем у женщин, развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Это объясняется в том числе различиями в способе накопления жира в организме.

Женский организм, благодаря более высокому уровню гормона эстрогена, накапливает больше жира под кожей, тогда как у мужчин больше жира запасается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир. Высокий уровень висцерального жира является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее, как подчеркнула Шарапова, мужчины могут значительно сократить разрыв в средней продолжительности жизни, взяв ответственность за свое здоровье. Стандартная диспансеризация, по словам врача, позволяет выявить потенциально смертельные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

«Живут дольше средней ожидаемой продолжительности жизни те мужчины, которые сократили употребление алкоголя, бросили курение и другие пагубные для здоровья привычки. Прожить еще дольше, чем среднестатистическая женщина, мужчина вполне может, если как можно раньше начнет вести здоровый образ жизни: полноценный сон, высокая физическая активность, качественное питание, внимательное отношение к себе и более осторожное поведение», — рекомендовала Шарапова.