Ученые в Петербурге выяснили, как covid-19 поражает легкие у детей

"В мировых публикациях не было данных, говорящих об особенностях проявления коронавирусной инфекции именно у детей, был ряд работ, посвященных патологии у взрослых. <...> Мы выявили, какие структуры в легком страдают в первую очередь и насколько, каким путем гибнут клетки в легком под действием коронавируса, что происходит с сосудами в легком, и мы считаем, что эти данные могут помочь при разработке <...> препаратов, которые будут защищать сосудистую стенку от вирусного воздействия", - сказала она.