В форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» приняли участие более 500 молодых ученых России

7 декабря в «Экспоцентре» состоялся III научно-образовательный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ». Мероприятие прошло в рамках Российской недели здравоохранения и является проектом Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Его организаторами выступили Министерство здравоохранения РФ, Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, АО «Экспоцентр». Форум проводился при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Фонда президентских грантов.

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Форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» в 2023 году собрал более 500 участников в оффлайн формате из 20 регионов России. В открытии форума «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» приняла участие заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она обратилась к участникам с приветственной речью от лица Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Пресс-служба

По словам Министра здравоохранения РФ, сегодня принципиально важно, что темы форума и конкурса «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» созвучны стратегическим приоритетам российского здравоохранения и Министерство здравоохранения РФ активно поддерживает инициативы, которые направлены на помощь в становлении молодых ученых, реализации перспективных проектов и идей. Также к участникам Форума с приветственным видеообращением обратились заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Во вступительной части мероприятия прошло награждение заслуженных деятелей медицинской науки. За выдающийся вклад в развитие российских биомедицинских технологий был награжден заместитель президента Российской академии наук Владимир Чехонин. Также был награжден декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Всеволод Ткачук за выдающиеся достижения в развитии регенеративной медицины, изучение клеточных технологий и формирование собственной научной школы наградой «Биомедицинский прорыв». Награды вручила руководитель Секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Марина Астахова.

В рамках пленарного заседания перед участниками Форума выступили ведущие эксперты российского здравоохранения. Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России Александр Колсанов поделился с участниками опытом внедрения инновационных разработок на примере ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета Рашат Файзуллин рассказал о российских традициях инноваций и научном лидерстве на примере Казанской медицинской школы.

В секции «Внедрение инновационных медицинских проектов в практику: как сделать ваши идеи доступными для пациентов» директор Центра трансфера медицинских технологий НЦЭСМП Константин Беланов рассказал о процессе трансфера технологий. Генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Омельяновский разъяснил, где начало и конец трансляционной медицины. Президент группы компаний «Брайт Вэй» Людмила Щербакова выступила с темой «Доступные препараты для российских пациентов: ключевые факторы локализации».

Большой интерес у ученых вызвали дискуссии в рамках биомедицинского модуля и круглого стола телеканала «Доктор» и Фонда им. В.П. Филатова «Инновационный подход в социально значимых заболеваниях. Тренд на междисциплинарность». В центре внимания оказались новейшие разработки и перспективные результаты в биоинженерии, регенеративной медицине, тканевой, безклеточной и клеточной терапии.

В рамках Форума были объявлены результаты Конкурса «Всероссийской научной школы “МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ”». В 2023 году на Конкурс для молодых ученых было представлено 386 проектных работ из 52 регионов России, а также из других стран: Беларуси, Туркменистана и Узбекистана. В проекте приняли участие 206 медицинских ВУЗов и исследовательских центров.

«Главное для молодого ученого – это максимально реализовать себя, свой потенциал. Мы видим, насколько наши молодые ученые-медики заряжены и открыты новым возможностям, для них нет преград», – отметила Президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, академик РАЕН, член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике Екатерина Диброва.

Президент Фонда им. В.П. Филатова в ходе Форума рассказала, что молодых ученых проекта «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» поддержали также институты развития и социально ориентированный бизнес, в частности, СберЗдоровье и группа компаний «Брайт Вэй», компания NAOS.

Ярким итогом мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей Конкурса, в этом году Экспертный совет Форума присудил победу в шести личных номинациях.

За «Прорывные идеи в развитии медицинской науки и клинической практики в решениях молодых ученых и проектных команд» награждена Дарья Гордеева, младший научный сотрудник из ФГБОУ ВО Казанского ГМУ Минздрава России.

В номинации «Цифровые решения в здравоохранении и IT-технологии в поддержке приверженности здоровому образу жизни» победу одержала студентка-медик из МГУ им. Н.П. Огарева Дарья Пузакова.

В номинации «Искусственный интеллект для решения задач социально значимых заболеваний» отмечен студент Мидинского института Пензенской государственного университета Илья Милтых.

Именную премию Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова «Полипептидная терапия. Новые возможности в медицине» получил младший научный сотрудник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Антон Полосков.

Лучшим региональным проектом по созданию условий исследовательской деятельности и поддержки молодых ученых и специалистов в сфере здравоохранения признана работа Константина Тертычного, студента ЛГМУ им. Свт. Луки Минздрава России.

Отдельного внимания заслуживает номинация «Женщина – ученый в медицине». Победила Елена Самкович, заведующая научно-образовательным отделом СПб филиала ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. Ее проект будет отмечен благодарственной грамотой Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ). Эта инициатива стала дополнительной мотивацией для молодых женщин ученых-медиков активно заявлять о себе и своих проектах, направленных на сохранение здоровья россиян и улучшение качества российского здравоохранения.

«Для молодых медиков и ученых участие в форуме «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» – это уникальная возможность защитить свой проект перед большой аудиторией и задать важные вопросы ведущим экспертам в области здравоохранения, ученые с лучшими проектами также получили возможность для дальнейшего развития своих инициатив», – подчеркнула президент Международного Фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова Екатерина Диброва.

Экспертный совет «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОЙ» оценит результаты и рекомендации научных и прикладных модулей Форума и представит их в итоговой резолюции.