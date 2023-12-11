Синтезированы наночастицы против меланомы

Ученые Университета Торонто синтезировали новую ионизируемую липидную наночастицу, которая обеспечивает доставку в мышечные ткани матричной РНК (мРНК), обеспечивающей мощные иммунные реакции. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) помогут в разработке экспериментальной вакцины против рака кожи меланомы.

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Липидные наночастицы (ЛНЧ) используются в терапии на основе мРНК, включая мРНК-вакцины против COVID-19. Однако многие конструкции LNP могут непреднамеренно привести к значительной экспрессии мРНК в нецелевых тканях и органах, что приводит к излечимым, но нежелательным побочным эффектам.

Новая липидная наночастица, получившая название изо-A11B5C1, демонстрирует исключительную эффективность доставки мРНК в мышечные ткани, а также минимизирует непреднамеренную трансляцию мРНК в таких органах, как печень и селезенка. Она вызывает более низкий гуморальный иммунный ответ, который обычно является ключевым для современных вакцин, ориентированных на активацию антител, но все же вызывает сопоставимый клеточный иммунный ответ, направленный против опухолей.