Синтезированы наночастицы против меланомы

Ученые Университета Торонто синтезировали новую ионизируемую липидную наночастицу, которая обеспечивает доставку в мышечные ткани матричной РНК (мРНК), обеспечивающей мощные иммунные реакции. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) помогут в разработке экспериментальной вакцины против рака кожи меланомы.