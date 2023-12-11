Врачи предупредили об опасности добавок омега-3

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности пищевых добавок с жирными кислотами омега-3: исследования указывают на их связь с повышенным риском аритмии — нарушения ритма сердцебиения. Об этом сообщает Daily Mail.

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Повышенный уровень жиров в крови повышает риск инсультов и инфарктов. Уменьшить концентрацию жиров, по некоторым научным данным, могут добавки с омега-3 жирными кислотами. Однако EMA предупреждает, что последние исследования показывают: этиловые эфиры омега-3 жирных кислот могут повысить риск развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий), при которой сердцебиение становится нерегулярным и учащенным.

Это состояние значительно повышает риск инсультов и инфарктов. EMA заявило, что риск фибрилляции предсердий самый высокий среди пациентов, принимающих четыре грамма омега-3 в день.

Большинство безрецептурных препаратов содержат меньшие дозы, поэтому принимающим их пациентам не нужно бояться тяжелых побочных эффектов.