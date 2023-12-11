Врачи предупредили об опасности добавок омега-3
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности пищевых добавок с жирными кислотами омега-3: исследования указывают на их связь с повышенным риском аритмии — нарушения ритма сердцебиения. Об этом сообщает Daily Mail.
Повышенный уровень жиров в крови повышает риск инсультов и инфарктов. Уменьшить концентрацию жиров, по некоторым научным данным, могут добавки с омега-3 жирными кислотами. Однако EMA предупреждает, что последние исследования показывают: этиловые эфиры омега-3 жирных кислот могут повысить риск развития мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий), при которой сердцебиение становится нерегулярным и учащенным.
Это состояние значительно повышает риск инсультов и инфарктов. EMA заявило, что риск фибрилляции предсердий самый высокий среди пациентов, принимающих четыре грамма омега-3 в день.
Большинство безрецептурных препаратов содержат меньшие дозы, поэтому принимающим их пациентам не нужно бояться тяжелых побочных эффектов.
Однако производители добавок с высоким содержанием омега-3 должны сообщать о риске аритмии в инструкции, считают в агентстве.