Ученые обнаружили, что этот простой лайфхак с едой помогает похудеть

Учёные из Университета Вагенингена в Нидерландах обнаружили простую методику, которая помогает снизить вес. Их исследование опубликовано в Американском журнале клинического питания.

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По мнению авторов, если вы хотите похудеть, то лучшим решением может стать употребление более твёрдой пищи. Дело в том, что человек ест на 50% медленнее, когда ему приходится больше жевать. В результате он потребляет примерно на 20% меньше еды.

В исследовании с участием 50 участников учёные представили четыре обеда одинакового размера: два с ультра-обработанной пищей и два с минимальной обработкой. Ключевым аспектом было то, что один продукт из каждой категории имел более твёрдую и хрустящую текстуру, что делало его употребление более трудоёмким, в то время как другой был мягче и его было легче употреблять.