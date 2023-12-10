Ученые научились определять рак кожи с помощью нейросети

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему, способную точно распознавать рак кожи и сокращать количество ошибочных диагнозов. Они утверждают, что использование этой системы в качестве вспомогательного метода диагностики поможет уменьшить влияние человеческого фактора и повысит точность выявления заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Access.

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Рак кожи является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, поэтому точная диагностика имеет большое значение для пациентов. Ученые заинтересованы в разработке автоматизированных систем вспомогательной диагностики.

В России был разработан экстракт аврана для лечения поздних стадий рака. Ученые СКФУ создали мультимодальную нейросетевую систему, способную классифицировать онкологические поражения кожи и чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным.

По словам одного из авторов статьи, Ульяны Ляховой, система позволяет снизить количество ложноотрицательных прогнозов за счет использования модифицированной функции перекрестных энтропийных потерь и анализа гетерогенных дерматологических данных с предварительной очисткой волосяных структур.