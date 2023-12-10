Ученые выяснили, что употребление пива улучшает память

Сотрудники Мексиканского университета провели исследование и выяснили, что пиво может улучшить память, но только при умеренном употреблении.

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В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек. С помощью анкеты ученые узнали о привычках респондентов, касающихся употребления алкоголя, а затем провели тесты на скорость мышления и кратковременную память. Наилучшие результаты продемонстрировали любители пенного напитка.

«Любители пива показали более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти, чем непьющие, любители вина или других спиртных напитков», – рассказала профессор Селена Кансино.