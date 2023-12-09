Ученые избавили астматиков от побочных эффектов стероидов

Новаторское международное исследование SHAMAL открывает принципиально новый подход к лечению тяжелой астмы без побочных эффектов высокодозных ингаляционных стероидов. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, посвящено биологической терапии бенрализумабом и демонстрирует, что 92% пациентов могут безопасно снизить дозы ингаляционных стероидов или вовсе отказаться от них.

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Пациенты с астмой обычно сталкиваются с такими серьезными побочными эффектами, как остеопороз, диабет и катаракта, вызванными длительным применением стероидов.

Результаты исследования, проведенного под руководством профессора Дэвида Джексона, свидетельствуют о преобразующем влиянии бенрализумаба на лечение тяжелой астмы. Биологическая терапия направлена на воспалительные клетки, снижая риск приступов астмы без пагубного влияния стероидов. Этот прорыв дает надежду почти 300 миллионам больных астмой во всем мире, потенциально революционизируя варианты лечения и улучшая общее качество жизни.