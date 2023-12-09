Действительно ли наушники опасны для здоровья

Уши являются отличной средой для размножения бактерий: там темно, влажно, много жира и омертвевшей кожи. Ношение наушников делают эту среду ещё более благоприятной для микробов, пишет BBC Science Focus.

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Исследование учёных из Университета Манипал в Индии показало, что частое использование наушников действительно увеличивает популяцию бактерий в ухе – в основном различных штаммов стафилококка. Ранее эксперты Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде выяснили, что в наушниках-вкладышах, используемых авиакомпаниями, содержится в 11 раз больше бактерий всего лишь после одного часа ношения.

Между тем, как отмечают сами авторы, это не обязательно является поводом для беспокойства. В ходе исследования наушники были стерилизованы перед применением, поэтому начальная популяция бактерий была очень низкой, и это 11-кратное увеличение по-прежнему приводило к довольно небольшому количеству микробов в абсолютном выражении.