Московские ученые разработали предстандарты по применению ИИ в медицине

Столичные ученые разработали три новых предстандарта для обеспечения безопасного использования искусственного интеллекта (ИИ) в медицине. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это будет способствовать более тщательному проведению испытаний систем поддержки принятия врачебных решений и образовательных платформ, а также способов применения алгоритмов в лучевой диагностике, в которых используются нейросети.

— Новые документы по стандартизации вступят в силу с 1 января 2024 года и будут действовать 3 года, — рассказал глава города.

Он также отметил, что в дальнейшем эти предстандарты могут использовать в качестве основы для разработки бессрочных национальных стандартов. Всего для тестирования систем с нейросетью в России существует 11 стандартов, еще девять находятся на стадии публичных обсуждений.

После обсуждений эти стандарты в случае необходимости доработают, затем отправят на экспертизу, и уже после этого — на утверждение в Росстандарт, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.