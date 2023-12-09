Биологи получили доказательства одной из теорий старения

Генетические мутации, способствующие размножению, в старости приводят к ухудшению здоровья и многочисленным болезням. Это показал анализ ученых из Мичиганского университета, опубликованный в журнале Science Advances.

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В 1957 году биолог Джордж Уильямс предположил, что генетические мутации, связанные с процессами старения, могут быть "одобрены" естественным отбором, если они способствуют более раннему размножению или производству большего количества потомков. Их влияние на здоровье в долгосрочной перспективе не важно, так как человек успеет передать эти мутации детям, даже если пострадает его здоровье старости. Эту эволюционную идею старения в новом исследовании проверили, используя данные 276 406 пациентов из Британского Биобанка.

Ученые обнаружили, что люди, несущие мутации, которые отвечают за плодовитость человека, имеют меньше шансов дожить до 76 лет. Это означает, что генетические мутации, способствующие воспроизводству, могут сокращать продолжительность жизни. Наличие двух детей (не больше и не меньше) способствовало наиболее долгой жизни.

"Эти результаты обеспечивают убедительную поддержку гипотезы Уильямса о том, что старение возникает как побочный продукт естественного отбора, направленного на более раннее и более интенсивное воспроизводство. Естественный отбор мало заботится о том, как долго мы живем после завершения воспроизводства", — объяснили ученые.