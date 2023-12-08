Назван неожиданный фактор риска развития болезни Паркинсона

Исследователи из Университета Павла Йозефа Шафарика (Словакия) в составе научного коллектива обнаружили, что воздействие пестицидов связано с высоким риском развития болезни Паркинсона вследствие изменений в микробиоме кишечника. Результаты опубликованы в Journal of Parkinson's Disease (JPD).

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Пестициды - вещества или смеси веществ химического или биологического происхождения, которые используют для борьбы с вредными для растений насекомыми.

Существует мнение, что они могут оказывать прямое токсическое воздействие на нервную систему, что приводит к развитию болезни Паркинсона. Кроме того, увеличивать риск появления этого заболевания может и их влияние на микробиом кишечника человека.

Например, глифосат, наиболее широко используемый гербицид, способствует уничтожению полезных бактерий. Это приводит к дисбактериозу кишечника. Ось "микробиом-кишечник-мозг" является двусторонней связующей системой между ЦНС и желудочно-кишечным трактом.

Спровоцированный пестицидами дисбактериоз может привести к развитию резистентности к инсулину, нарушениям жирового обмена и регуляции уровня гормона грелина. Этот гормон является защитным для дофаминовых нейронов.