Лекарства по сосудам мозга начали перемещать ультразвуком

Исследователи из Высшей технической школы Цюриха, Цюрихского университета и Университетской больницы Цюриха открыли метод, позволяющий провести лекарства по запутанному лабиринту кровеносных сосудов в мозге с помощью «ультразвуковой магии».

© Ferra.ru

Впервые в истории «микровеществ», наполненные газом пузырьки, покрытые липидами, плавно перемещались по кровеносным сосудам мозга благодаря силе ультразвука. Профессор Дэниел Ахмед, человек, стоящий за этой инновацией, говорит, что эта техника управления ультразвуком не только безопасна и широко используется в медицине, но и имеет разрешение для использования на людях, а сами «микропузырьки» уже одобрены для применения в лечении.

В отличие от других методов, эти крошечные пузырьки растворяются в организме после выполнения своей миссии, что делает их перспективным кандидатом для лечения проблем, связанных с мозгом, таких как опухоли, инсульты и психологические состояния.