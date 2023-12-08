Ученые рассказали, как улучшить качество жизни пожилых людей

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что недостаточная физическая активность приводит к снижению качества жизни пожилых людей. Результаты опубликованы в BioMed Central (BMC).

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В исследовании приняли участие около полутора тысяч людей старше 60 лет. Ученые зафиксировали данные о состоянии психического и физического здоровья добровольцев, а также измерили их уровень повседневной активности с помощью акселерометров - приборов для измерения ускорения, который работает как датчик изменения положения объекта в пространстве.

Наблюдение за участниками велось в течение шести лет. С начала эксперимента как у мужчин, так и у женщин время, ежедневно затрачиваемое на физическую активность, снизилось примерно на 24 минуты. Тем не менее, люди, которые много двигались, сообщили о более высоком качестве жизни.

Этот показатель формировался на основании заполнения участникам специализированных опросников. Они включали в себя вопросы о том, чувствуют ли добровольцы удовлетворенностью жизнью и благополучие, способны ли они самостоятельно заботиться о себе, стабильно ли их настроение и здоровье.