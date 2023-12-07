Ученые нашли способ снизить риск рака груди на 55%

Ученые нашли метод предупреждения развития рака груди. По словам исследователей из Лондонского университета королевы Марии, в качестве профилактики развития этого вида онкологии женщинам с высоким уровнем гормона эстрогена нужно принимать специальные препараты.

© unsplash.com

Как говорится в Lancet Oncology, именно превышение показателей этого гормона говорит о высоком риске развития рака груди.

В качестве профилактического препарата ученые предлагают использовать ингибиторы ароматазы, в том числе анастрозол, останавливающие выработку этого гормона.

свое заявление ученые обосновали данными испытаний, в котором участвовало 212 женщин. Их разделили на группы анастрозола и плацебо. Наибольшую пользу от анастрозола получили женщины, у которых изначально были высокие уровни эстрогена.

В результате риск развития рака груди у них снизился на 55%.