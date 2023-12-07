Ученые нашли способ снизить риск рака груди на 55%
Ученые нашли метод предупреждения развития рака груди. По словам исследователей из Лондонского университета королевы Марии, в качестве профилактики развития этого вида онкологии женщинам с высоким уровнем гормона эстрогена нужно принимать специальные препараты.
Как говорится в Lancet Oncology, именно превышение показателей этого гормона говорит о высоком риске развития рака груди.
В качестве профилактического препарата ученые предлагают использовать ингибиторы ароматазы, в том числе анастрозол, останавливающие выработку этого гормона.
свое заявление ученые обосновали данными испытаний, в котором участвовало 212 женщин. Их разделили на группы анастрозола и плацебо. Наибольшую пользу от анастрозола получили женщины, у которых изначально были высокие уровни эстрогена.
В результате риск развития рака груди у них снизился на 55%.
В то же время, у женщин с самым низкими уровнями гормона риск рака снизился только на 25%, но при этом они испытали на себе ряд побочных действий от приема анастрозола.