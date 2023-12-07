Ученые выяснили, какое растение может снизить холестерин

Ученые выяснили, что черный тмин, упомянутый в Библии и древних мусульманских книгах, оказывает сильное действие на уровень холестерина в организме. Об этом сообщает медицинское издание JTM.

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Исследования, проведенные в Малайзии, показали, что семена тмина в капсулах могут улучшить состояние пациентов со слишком высоким холестерином.

Так, при добавлении в пищу черного тмина у испытуемых наблюдалось снижение общего уровня холестерина. Это происходит благодаря активным веществам в черном тмине: они способствуют уменьшению всасывания холестерина в кровь и увеличению числа рецепторов, отвечающих за его обработку в печени.

Тем не менее, ученым необходимо провести еще несколько исследований, чтобы полностью понять принцип действия черного тмина, передает издание.

Перед использованием этого растения для снижения холестерина рекомендуется проконсультироваться со специалистом.