Ученые выяснили, какое растение может снизить холестерин
Ученые выяснили, что черный тмин, упомянутый в Библии и древних мусульманских книгах, оказывает сильное действие на уровень холестерина в организме. Об этом сообщает медицинское издание JTM.
Исследования, проведенные в Малайзии, показали, что семена тмина в капсулах могут улучшить состояние пациентов со слишком высоким холестерином.
Так, при добавлении в пищу черного тмина у испытуемых наблюдалось снижение общего уровня холестерина. Это происходит благодаря активным веществам в черном тмине: они способствуют уменьшению всасывания холестерина в кровь и увеличению числа рецепторов, отвечающих за его обработку в печени.
Тем не менее, ученым необходимо провести еще несколько исследований, чтобы полностью понять принцип действия черного тмина, передает издание.
Перед использованием этого растения для снижения холестерина рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Чрезмерно высокий уровень «хорошего холестерина» связан с повышенным риском деменции у пожилых людей. Исследование ученых опубликовано в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.