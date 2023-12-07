Ученые назвали симптомы микоплазменной пневмонии

Роспотребнадзор заявил, что было несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Первые симптомы этого заболевания похожи на простуду, и точный диагноз можно поставить только в лаборатории. О том, какой патоген вызывает это заболевание, насколько оно опасно и как его можно своевременно распознать, рассказывает РИА Новости.

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В Китае произошло возникновение "загадочной" инфекции. 13 ноября Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о росте заболеваемости респираторными заболеваниями, особенно у детей. До 21 ноября детские больницы в Пекине, Ляонине и других городах были переполнены пациентами, включая тех, у кого была пневмония. В школах прекратили занятия.

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Мировые СМИ начали паниковать из-за новой неизвестной инфекции из Китая. ВОЗ запросила у Пекина официальные данные об эпидемиологии и клинической информации, а также результаты лабораторных исследований всех случаев "невыясненной пневмонии". Оказалось, что большинство госпитализаций связаны с микоплазменной инфекцией, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae.

В журнале The Lancet Microbe вышла статья "Микоплазменная пневмония исчезла навсегда?" за несколько месяцев до этого. Авторы этого исследования утверждали, что меры безопасности, предпринятые во время пандемии COVID-19, почти полностью уничтожили это заболевание. Однако это оказалось не так.

Представители рода Mycoplasma — это одноклеточные организмы, которые отличаются от других бактерий отсутствием клеточной стенки. Несколько видов этих бактерий патогенны для людей, включая Mycoplasma pneumoniae.

Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и тесном контакте, включая контакт с теми, кто не имеет симптомов. Однако вероятность заражения ниже, чем у гриппа или COVID-19. Заболеваемость имеет циклический характер и возрастает каждые три-семь лет.