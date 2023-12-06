Новая разработка нашла скрытые молекулы в организме человека

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего открыли метод «обратной метаболомики», который продвигает исследования микробиома на неизведанную территорию. Этот новаторский подход, сочетающий органический синтез, науку о данных и масс-спектрометрию, позволил обнаружить сотни никогда ранее не встречавшихся человеческих молекул и открыть новый биомаркер и потенциальное средство для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).

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Сменив парадигму традиционных метаболомических исследований, ученые синтезировали тысячи молекул органическим путем, определив их уникальные «штрих-коды». Проанализировав общедоступные данные метаболомики, они выявили в биологических образцах 145 синтетических желчных кислот, 139 из которых были ранее неизвестны.

Исследование связывает класс микробных молекул, желчных амидатов, с ВЗК. Примечательно, что уровень некоторых желчных амидатов был повышен при активной болезни Крона, что открывает перспективные пути для будущих диагностических инструментов. Более того, эксперименты показали, что эти молекулы могут способствовать воспалению кишечника, влияя на функцию Т-клеток, что открывает путь к потенциальным терапевтическим вмешательствам.