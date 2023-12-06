Ученые выяснили, кто чаще всего умирает от сепсиса

Сепсис возникает, когда организм слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать собственные ткани и органы. Учёные определили, какие группы людей чаще умирают от этого состояния. Их исследование опубликовано в журнале ClinicalMedicine.

Эксперты из Манчестерского университета изучили данные о 224 тысячах случаев сепсиса в Англии в период с января 2019 года по июнь 2022 года. Авторы обнаружили, что у людей из бедных слоёв населения вероятность развития сепсиса на 80% выше, чем у людей из других категорий. Также тем, у кого есть нарушение обучаемости, смертельный диагноз ставят как минимум в три раза чаще, чем людям без такого нарушения.