Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
Ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении.
Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.
Связывают это с наличием у кошек паразита Toxoplasma gondii, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психическим расстройствам, как шизофрения.