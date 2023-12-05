Тиннитус: ученые назвали возможную причину шума в ушах

По данным, шум или звон в ушах встречается у 10% взрослых во всём мире. Но часто причина этого явления остаётся невыясненной. Исследователи провели тесты, результаты которых позволили по-новому взглянуть на проблему и, возможно, найти другие подходы к решению.

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Традиционно считалось, что шум в ушах (или тиннитус) возникает у людей, имеющих снижение слуха. Однако исследователи в новой работе обращают внимание на то, что некоторые люди, страдающие тиннитусом, могут хорошо справляться со стандартными тестами на слух. Они считают, что это вызвано снижением реакции слуховых нервов. О результатах работы сообщает Мedscape.

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Как подчёркивают авторы, помимо постоянного звона или других звуков, симптомы шума в ушах изнурительны для многих пациентов, вызывая нарушения сна, социальную изоляцию, беспокойство и депрессию, отрицательно влияя на производительность труда и значительно снижая качество их жизни.

«Мы не сможем вылечить шум в ушах, пока полностью не поймём механизмы, лежащие в основе его возникновения», — считают авторы.

Шум в ушах иногда сравнивают с синдромом фантомных конечностей, при котором люди чувствуют боль в конечностях, которых у них больше нет. В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, говорится о «фантомном звуке».

«Другими словами, мозг пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей активности, что приводит к восприятию фантомных звуков, шуму в ушах», — отмечают исследователи

В исследование были включены 294 взрослых: 201 человек никогда не сообщал о наличии шума в ушах, 64 человека сообщили о временном шуме в ушах и 29 человек сообщили о постоянном шуме в ушах в течение 6 месяцев и более. Все 294 человека показали нормальные результаты в тесте чистого тона, в котором испытуемые поднимали руки, когда слышали звуковые сигналы, чтобы измерить самые тихие звуки, которые они могли уловить.