Ученые из Германии научились предсказывать простуду по голосу

Учёные из Рейнского университета прикладных наук в Кёльне обнаружили, что при простуде происходят изменения в речи. Таким образом, обнаружить заболевание можно по голосу, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Circuits, Systems, and Signal Processing.

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Простуда – вирусное инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Эксперты объясняют, что у больных могут развиться различные симптомы, такие как кашель, боль в горле, насморк, чихание и охриплость голоса.

Поскольку поражается и речевой тракт, при простуде речь человека меняется. Например, по данным исследования, речь больного человека отличается более низкой тональностью. На основе этой информации учёные разработали модель, способную классифицировать признаки простуды по речи.