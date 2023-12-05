«Связанный» с аутизмом ген научились редактировать ученые
Исследователи из Шанхая разработали систему редактирования гена MEF2C. По их мнению, он «сильно связан» с аутизмом. У лабораторных мышей, получивших специальную инъекцию, изменились ДНК. У подопытных снизились симптомы расстройства аутистического спектра (РАС).
Мутации в данном гене вызывают нарушения в развитии, проблемы с речью, повторяющееся поведение и эпилепсию. Систему редактирования гена назвали AeCBE. Ученые заявили, что метод лечения можно использовать как для людей с РАС, так и для других генетических нарушений нервного развития.
«Лечение успешно восстановило уровень белка MEF2C в нескольких областях мозга и обратило вспять поведенческие отклонения у мышей с мутацией MEF2C», – сказано в статье.
Профессор Восточно-Китайского педагогического университета сообщил, что это первый эффективный метод лечения мышей с мутациями, связанными с РАС. По словам ученого, необходимо, чтобы инъекция попала в мозг мыши, поэтому команде следовало научиться безопасно взаимодействовать с гематоэнцефалическим барьером – группой клеток, которые регулируют поступление чужеродных молекул в мозг, сообщило издание South China Morning Post.