«Связанный» с аутизмом ген научились редактировать ученые

Исследователи из Шанхая разработали систему редактирования гена MEF2C. По их мнению, он «сильно связан» с аутизмом. У лабораторных мышей, получивших специальную инъекцию, изменились ДНК. У подопытных снизились симптомы расстройства аутистического спектра (РАС).

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Мутации в данном гене вызывают нарушения в развитии, проблемы с речью, повторяющееся поведение и эпилепсию. Систему редактирования гена назвали AeCBE. Ученые заявили, что метод лечения можно использовать как для людей с РАС, так и для других генетических нарушений нервного развития.

«Лечение успешно восстановило уровень белка MEF2C в нескольких областях мозга и обратило вспять поведенческие отклонения у мышей с мутацией MEF2C», – сказано в статье.