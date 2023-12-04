Исследование: пиво может улучшить вашу память

Пиво может улучшить память, пишет The Sun со ссылкой на исследование Мексиканского университета.

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Ученые устроили тестирование на скорость мышления и кратковременную память и выяснили, что любители пенного напитка показали более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти, чем любители вина, крепкого алкоголя или вовсе непьющие люди.

При этом исследователи отмечают, что оптимальное количество пива - одна пинта (около пол-литра) в день крепостью 3,6%. В противном случае работоспособность только ухудшится, предупредили специалисты.