Ученые выяснили, что люди утратили гены долголетия из-за динозавров

Ученые из Университета Бирмингема пришли к выводу, что предки современного человека в процессе эволюции могли утратить молекулы, замедляющие старение организма. Об этом пишет издание BioEssays со ссылкой на исследование.

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Как выяснили ученые, между старением млекопитающих и рептилий есть существенные различия, которые могут быть связаны с доминированием динозавров миллионы лет назад, когда млекопитающие только начинали развиваться.

По мнению экспертов, во времена динозавров предки современного человека утратили фотолиазы – ферменты, способные восстанавливать поврежденные участки кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением.

Специалисты поясняют, что данная утрата может быть связана с переходом на ночной образ жизни, чтобы не быть съеденными динозаврами. Кроме того, во времена динозавров для млекопитающих было гораздо важнее быстро размножаться, а не долго жить. Это также привело к утрате генов долголетия, пишет ОСН.