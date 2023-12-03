Новый меняющий цвет датчик имитирует чувствительность человеческой кожи

Исследователи из лаборатории реконфигурируемой робототехники EPFL представили ChromoSense - сенсор, который имитирует способность кожи воспринимать несколько стимулов одновременно. В отличие от традиционных роботизированных датчиков, ChromoSense использует гладкий полупрозрачный резиновый цилиндр с красными, зелеными и синими секциями, создавая механизм для обнаружения сгибания, растяжения, сжатия и изменения температуры.

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Продуманная конструкция датчика, использующего изменение цвета вместо камер, обещает более рациональный подход к носимым устройствам, делая их более легкими, менее громоздкими и требующими минимальной обработки данных. Представьте себе спортивную экипировку, которая в режиме реального времени дает обратную связь о ваших движениях, или одежду, которая контролирует вашу форму - ChromoSense открывает целый мир возможностей.