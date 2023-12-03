Ученые: розмарин улучшает память, а лаванда ухудшает ее

Настои мяты перечной, ромашки, а также запахи розмарина и лаванды оказывают влияние на настроение, память людей, а также на состояние их психики, установили исследователи из Университета Нортумбрии (Англия, Великобритания). Результаты представлены на сайте университета.

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Употребление чая с мятой улучшает бдительность, в то время как чай с ромашкой оказывает успокаивающее действие. Розмарин улучшает память людей после 65 лет, в то время как лаванда ухудшает ее.

В одном исследовании ученые попросили 180 добровольцев выпить чай с ромашкой или мятой и проверили их когнитивные способности и настроение до и после употребления. Они обнаружили, что мята перечная улучшает настроение и когнитивные способности, помогая улучшить долговременную память, рабочую память и бдительность, в то время как ромашка оказывает успокаивающее действие, которое значительно замедляет скорость запоминания.

Отдельное исследование было посвящено розмарину и лаванде, а именно их ароматов. Группа людей зашла в комнату с ароматом розмарина, а вторая — в комнату с ароматом лаванды. Затем они прошли тест для оценки когнитивных способностей. Результаты показали, что первый аромат улучшает память, а второй наоборот ухудшает.