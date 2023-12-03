Daily Mail: у владельцев собак реже развивается деменция
Специалисты Токийского института геронтологии установили, что собаки любой породы уменьшают риск развития деменции у пожилых людей приблизительно на 40%, если сравнивать с людьми без животных.
Как пишет Daily Mail, это исследование определило роль ухода за собакой в поддержании в норме когнитивных способностей человека. Кошки тоже доставляют позитивные эмоции, однако собак еще нужно выгуливать и дрессировать. А это и физическая активность, и общение с другими людьми, и тренировка мозга.
Так, ученые опросили 11 тысяч японцев от 65 до 84 лет. На начало научной работы все они имели нормальное когнитивное здоровье. Второе обследование провели через четыре года.
В итоге, люди, имевшие собак, имели примерно на 40% меньше шансов развития деменции в сравнении с людьми без собак, которые не занимались спортом.
Авторы новой работы отмечают, что одного наличия собаки мало, чтобы гарантировать физическое и психическое здоровье. Необходимо еще и движение помимо прогулок с питомцем, и умственные нагрузки, и общение.