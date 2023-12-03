Daily Mail: у владельцев собак реже развивается деменция

Специалисты Токийского института геронтологии установили, что собаки любой породы уменьшают риск развития деменции у пожилых людей приблизительно на 40%, если сравнивать с людьми без животных.

Как пишет Daily Mail, это исследование определило роль ухода за собакой в поддержании в норме когнитивных способностей человека. Кошки тоже доставляют позитивные эмоции, однако собак еще нужно выгуливать и дрессировать. А это и физическая активность, и общение с другими людьми, и тренировка мозга.