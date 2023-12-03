Названы главные симптомы вируса-мутанта, который идет из Китая

Не успел весь мир выдохнуть после пандемии коронавируса, как ученые предупреждают жителей о новой опасности. Речь идет о вспышке загадочного вирусного заболевания, которое поразило Китай и Германию. Infox задается вопросом: неужели мир готовят к новой пандемии? В Германии в последние несколько дней распространяется вирус-возбудитель микоплазменной пневмонии. В основном пневмонию выявляют у детей 5 – 16 лет.

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Наиболее частый симптом – мучительный кашель, воспаление слизистых и дыхательных путей.

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В Китае выявлена вспышка неизвестного вируса, из-за которого каждые сутки госпитализируют почти по 7 тысяч человек. 23 ноября ВОЗ запросила у Китая подробную информацию о симптомах и динамике заболеваемости. Минздрав Китая 26 ноября сообщил, что всплеск респираторных заболеваний вызван гриппом и другими известными медицине вирусами. Однако особенность заболевания в том, что оно вызывает повышенный процент пневмоний.

Система общественного наблюдения ProMED, которая отслеживает вспышки заболеваний по всему миру, отмечает, что причиной эпидемии в Китае может быть неизвестный патоген. Как и в случае с Германией, китайский вирус в особенности опасен для детей. Об этом говорят и врачи КНР. Они подчеркивают, что странным в эпидемии является тот факт, что очень быстро заразилось слишком много детей. Основные симптомы заболевания – высокая температура, озноб, образование узелков в легких. Однако в отличие от пневмонии в ФРГ сильного кашля при этом не наблюдается.

Обозреватель Анатолий Несмиян полагает, что вспышка неизвестного заболевания является «афтершоком» после коронавирусных ограничений. Власти Китая многие месяцы держали население в карантине. Жесточайшая борьба с коронавирусом шла три года подряд.

«Возможно, что трехлетний карантин крайне негативно сказался на общем здоровье китайцев, а потому они стали более уязвимыми к любым заболеваниям, которые ранее проходили бы у них без особых проблем. И если это так, то «новая эпидемия» — это афтершок ковидной истории, а потому всему остальному миру стоит посматривать, но не паниковать раньше времени точно», — заключил обозреватель.