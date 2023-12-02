Китайские ученые назвали органы, без которых человек может обойтись

Китайские ученые выяснили, что в организме человека есть органы, жизнь без которых мы себе не представляем, но, как оказалось, что они не так уж нам нужны.

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Правда, если их удалить, может измениться качество и образ жизни. К примеру, желчный пузырь. Многие люди обходятся без него и полноценной жизнью, но при условии соблюдения определенной диеты. Желчный пузырь могут удалить при обнаружении в ней холестериновых камней.

Еще один бесполезный орган – аппендицит. Он отвечает за микрофлору органов пищеварения. Но его удаление практически ни на что не влияет.

Выяснилось, что человек может прекрасно существовать без одного легкого. Второй парный орган в хорошем состоянии может успешно насыщать тело кислородом.

Кроме этого, оказалось, что и желудок не так важен для жизнедеятельности, как нам казалось. Его удаление не означает конец жизни. Но придется пересмотреть рацион и питаться маленькими порциями.