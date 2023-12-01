Белорусские ученые тестируют средство от запоев

«Беларусь 1»: учёные уже тестируют средство от запоев. По задумке белорусских исследователей, она должна будет помогать организму быстрее восстанавливаться после возлияний и поэтому предотвращать запои, когда вечерняя пьянка приводит к утреннему опохмелу, а затем превращается в замкнутый круг. Колоть препарат нужно будет заранее, как настоящую прививку.

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Что за вакцина от запоев

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Как утверждают белорусские специалисты, препарат должен будет защищать организм от серьёзных последствий принятия алкоголя, из-за чего самочувствие будет по итогу лучше, а желание продолжить банкет, чтобы снять боль, пропадёт.

Мнение специалистов

Однако психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «Алкоспас» Александр Поликарпов настроен скептически. По его словам, эффективность вакцины нужно будет ещё доказать долгими клиническими испытаниями. К тому же уже сейчас полно препаратов, которые помогают пациентам избавиться от отравления, такие капельницы обычно ставят в больницах и реабилитационных клиниках.

Влияние алкоголя на организм можно ослабить и сейчас, а вот с алкоголизмом бороться сложнее. Но белорусская вакцина и не будет этого делать, у неё другая цель.

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Однако белорусские учёные не стали первыми, кто захотел уберечь людей от алкоголя. Американские специалисты тоже работают над вакциной, которая сможет избавить от алкоголизма.

Обычно зависимости вызывают всплеск дофамина — гормона радости, и мозг после привыкает к его высоким показателям, а потому требует повышать дозу того, что приносит эту радость. А препарат американских учёных искусственно повышает дофамин без употребления чего-то неполезного, в итоге тяга к алкоголю (в данном случае) сильно снижается. Опыт на обезьянах это только подтвердил — они стали выбирать алкоголь на 90% реже.

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