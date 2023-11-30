Ученые рассказали о влиянии витамина К на состояние костей

В недавнем исследовании, результаты которого были опубликованы в одном из научных изданий, специалисты проанализировали существующую информацию о воздействии витамина К на здоровье костей.

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Витамин K относится к жирорастворимым витамин. Он нужен для свертывания крови, а также обладает целым рядом свойств, которые могут предотвратить появление проблем с сердцем и сосудами, а также онкозаболевания.