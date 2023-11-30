Ученые назвали самую желанную для человека еду

Британские ученые из университета Бристоля провели исследование и узнали, какая еда для человека самая привлекательная и желанная.

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В исследовании приняли участие 224 человека. Ученые стремились выяснить, что является наиболее важным параметром при выборе пищи — ее калорийность, степень обработки или соотношение жиров и углеводов.

Ученые выяснили, что самой вкусной людям казалась еда с равным содержанием углеводов и жиров. Ожидание ученых, что испытуемые также выберут ультраобработанные и переработанные продукты не оправдалось. Результаты исследования могут помочь в борьбе с ожирением и в разработке новых пищевых стратегий, говорится на портале Appetite.

Кардиолог Юрий Конев назвал продукты, которые нужно ограничить в рационе при проблемах с сердцем.

Употребление сладкого напрямую не влияет на развитие у человека сахарного диабета, однако такая еда способствует набору лишнего веса. Об этом рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова.