ИИ научился выявлять рак груди у представителей разных рас

Ученые из Радиологического общества Северной Америки научили искусственный интеллект эффективно выявлять рак груди у представителей разных рас. Результаты опубликованы на сайте общества (RSNA).

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Традиционные модели оценки риска развития рака молочной железы предполагают анализ информации, полученной из медицинских карт пациентов. Чтобы повысить эффективность диагностики, ученые разработали новые алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на сканировании изображений, сгенерированных в ходе маммограммы — неинвазивного обследования молочной железы.

Ученые отметили, что некоторые из широко используемых моделей ИИ, использующихся для диагностики рака этого типа, были разработаны преимущественно для европеоидных женщин. Из-за этого невозможно корректно оценить риск развития онкокологических заболеваний молочной железы, темнокожие женщины демонстрируют самую низкую относительную выживаемость. Новая технология позволит устранить это различие.