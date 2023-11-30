Российские ученые открыли наночастицы, спасающие от герпеса

По информации, предоставленной «Комсомольской правдой – Владивосток», ученые обнаружили, что наночастицы, полученные из морских обитателей, демонстрируют высокую эффективность в борьбе с данным вирусом.

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Что касается самих веществ, которые выделяются из красных водорослей и камчатского краба, то их противовирусные свойства давно известны. Однако на этот раз ученые решили пойти дальше и создать комплексы сферических наночастиц размером от 150 до 250 нанометров, используя эти вещества.

В результате проведенных экспериментов удалось заметить, что так называемые «нано-версии» препаратов оказались в два раза более эффективными по сравнению со стандартными препаратами.

Такая улучшенная форма позволяет наночастицам стать более компактными, что в свою очередь не дает вирусу проникнуть в клетки. Подобные результаты объясняются изменением свойств самих веществ и их сборкой в нано-комплексы.

На данный момент действие нано-частиц было проверено только на герпесе. Однако ученые считают, что такие модифицированные вещества на нано-уровне могут стать полезным способом в разработке лекарств для борьбы с другими видами вирусов.