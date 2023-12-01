Как гормоны контролируют нашу жизнь

Подавляющее большинство изменений в организме связано с нехваткой или переизбытком гормонов. Они влияют на обмен веществ, настроение, циклы сна и бодрствования, частоту пульса и артериальное давление, и многое другое. Если у вас обнаружили небольшие отклонения от нормативных показателей гормонов, то необходимо проходить повторные исследования каждые 6—12 месяцев.

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Что такое гормоны?

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Гормоны — это биологически активные вещества органической природы. Они вырабатываются в клетках эндокринных желез. Баланс гормонов называют гормональным фоном. Именно он во многом задает наши параметры: рост, вес, развитие скелета, цвет волос и другое. Все гормоны присутствуют в организме и у мужчин, и у женщин, разница только в количестве.

Кто участвует в выработке гормонов?

Внутри эндокринных желез существуют специализированные клетки, которые выделяют в кровь гормоны. Они в свою очередь воздействуют на отдельные органы и организм в целом. Железы, клетки и гормоны — это эндокринная система.Эндокринные железы — это гипоталамус, гипофиз, эпифиз, тимус (вилочковая железа) щитовидная железа, паращитовидные железы, островки поджелудочной железы, надпочечники, тестикулы (муж.) или яичники (жен.). Количество гормонов, производимых железами внутренней секреции, зависит от времени суток, сна и бодрствования, возраста, психического и физического состояния человека.

Почему выработка гормонов снижается?

Снижение уровня гормонов можно объяснить развитием болезней, которые связаны с процессом старения организма. Гормональные отклонения также могут быть связаны с уменьшением мышечной массы, ожирением, наличием у человека расстройств.

Какая норма гормонов в теле человека?

В каждом возрасте своя норма. Гормональный фон перестраивается при половом созревании в подростковом возрасте, а также в 40-50 лет. Хотя он также может изменяться в период от 25 до 40 лет из-за условий среды и внутренних особенностей. Тогда и проводят анализы и смотрят на уровень гормонов, а после этого корректируют его с помощью препаратов. В этом возрасте обычно смотрят на результаты анализов гормонов в молодости, тогда врачу легче понять, какая дозировка нужна конкретному пациенту, и назначить эффективную терапию. Однако изменение уровня гормонов может наступать намного раньше, например, в 25 — 30 лет. О нарушении выработки гормонов может свидетельствовать: хроническая утомляемость, нервозность, частые головные боли, повышенная потливость, снижение полового влечения, нестабильный вес.

Всего насчитывают около 60 гормонов. Рассмотрим несколько известных и еще раз обозначим их влияние на человеческие организмы.

Гормоны радости: эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцин

Выработка каждого из этих гормонов «включает» в голове реакции, которые способствуют выживанию. Положительные эмоции испытывать невозможно, если у вас нет достаточного количества гормонов радости. Из-за блокирования выработки дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов человек может испытывать стресс, депрессию, беспокойство, тревогу и другие негативные явления.

Гормон стресса — кортизол

Его вырабатывают и выделяют в кровь надпочечники. Почти во всех клетках организма есть рецепторы кортизола. Он выполняет множество функций: контролирует режим сна, мотивацию, чувство страха и многое другое.

гормон, который вырабатывают и выделяют в кровь надпочечники, органы треугольной формы в верхней части почек. Почти все клетки организма имеют рецепторы кортизола: он выполняет множество функций, в том числе контролирует уровень стресса, наше настроение, мотивацию, чувство страха и режим сна и бодрствования.

Инсулин

Инсулин вырабатывается в поджелудочной железе. Он регулирует обмен углеводов, тем самым поддерживая уровень глюкозы в крови. А именно: он утилизирует избыточные количества глюкозы, а при недостатке, наоборот, насыщает клетки этим важным веществом. Также он обеспечивает работу мышц, участвует в обмене жиров, регулирует обмен ферментов, восстанавливает поврежденные ткани.

Мелатонин

Мелатонин отвечает за переход организма из режима бодрствования в режим сна и обратно, регулируя циркадные ритмы. У него есть антистрессовый эффект, который часто используют при лечении депрессии. Также мелатонин отвечает за то, как мы себя чувствуем в момент. Гормон мелатонин присутствует в организмах всех позвоночных, у человека он начинает вырабатываться в ночное время. Повышение уровня мелатонина в организме может вызывать седативный эффект и замедлять сердечный ритм.

Гормон роста — соматотропин

Соматотропин известен как гормон роста. Он отвечает за рост и восстановление костей, нормализовывает обменные процессы, помогает сжигать жир и вырабатывать печени энергию для всего организма. С возрастом выработка гормона логично замедляется, достигнув пика роста, человек начинает стареть. Обычно это происходит с 25 лет, а к 45 годам выработка соматотропина в два раза меньше, чем в детстве. Уменьшение его синтеза влияет на ухудшение сна, нарушение аппетита и приводит к увеличению массы тела.

Тиреотропный гормон, тироксин и трийодтиронин

Это гормоны щитовидной железы, которые работают сообща. Они участвуют практически во всех обменных процессах организма, регулируют метаболизм, скорость синтеза витаминов и поддерживают функцию дыхания. При нехватке этих гормонов (гипотиреозе) кожа становится сухой, ногти — ломкими, а волосы начинают активнее выпадать. При избытке гормонов последствия следующие: кожа становится влажной, повышается потливость, а человек теряет в весе.

Тестостерон

Тестостерон, хоть и считается условно мужским гормоном, у женщин также вырабатывается при помощи надпочечников и половых желез. Тестостерон повышает скорость обновления клеток эпидермиса и увеличивает выработку коллагена . Для женщин тестостерон тоже очень важен: он отвечает за женскую сексуальную активность и общую работоспособность.

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