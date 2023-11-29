Ученые выяснили, как меньше отвлекаться от работы

Недавно опубликованное исследование американских ученых показало, что люди лучше выполняют те задачи, для которых установлен дедлайн, сообщается на сайте Техасского университета в Арлингтоне.

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«Способность концентрироваться на выполнении задачи — ключевой компонент нашей повседневной жизни. На нее влияют такие факторы как мотивация или нервное возбуждение. Поддерживать концентрацию может быть особенно сложно, когда задача скучна или повторяется. Трудно поддерживать высокий уровень концентрации в течение долгого времени в некоторых видах деятельности», — описывают проблему в университете.

От текущего дела может отвлечь что угодно: от гудка автомобиля за окном до мыслей о новом романе. Обычно такие провалы внимания приводят к мелким ошибкам, и человек забывает отправить сообщение или забрать товар на кассе в магазине. Однако последствия будут серьезными, если машинист отвлекся и не увидел важного сигнала, хирург забыл последовательность действий на операции или домохозяйка ушла из дома и оставила духовку включенной.

Чтобы выяснить, можно ли управлять концентрацией, ученые Техасского университета и Орегонского университета провели серию исследований онлайн и очно с тремя группами респондентов.

Сначала им предложили выполнить набор простых заданий, и со временем у участников ожидаемо снижалась концентрация. Затем задания стали усложнять — и это сказалось на качестве выполнения заданий, но ивнимание все равно рассеивалось. Тогда было решено ограничить время на выполнение заданий — и на этом этапе люди действительно стали меньше отвлекаться.