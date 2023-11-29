Ученые из России могут оценивать сны новорожденных

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ) теперь могут оценивать сны новорожденных.

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Изучение сна – это одно из ключевых направлений в мировой науке. Уже совершенно множество исследований, но на многие вопросы ученые не смогли дать ответы по сегодняшний день.

Эксперты СГМУ направили свои усилия на изучение мозговой активности новорожденных в периоды сна и бодрствования. К детям были прикреплены датчики, которые фиксировали мозговую работу новорожденных во время сна и пробуждения.

Результаты исследования гласят, что сон ребенка зависит от того, на какой неделе он родился. Сон детей, которые рождены на 38 неделе, значительно отличается от сна ребенка, рожденного на 34-35 неделе.

“Интересно, что самые значительные отличия обнаружены во время самого спокойного периода сна, когда ребенок спит крепче всего”, – говорит руководитель научного проекта, заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова.