Ученые выяснили, какие качества помогут дожить до 100 лет

Пока одни ученые постигают тайны питания в «голубых зонах» — регионах с наибольшей продолжительностью жизни, другие задаются вопросом, какими качествами нужно обладать для долгой и счастливой жизни. Свежее исследование психологов из Мадрида опубликовано в научном журнале Journal of Happiness Studies.

Выявить ключевые черты характера долгожителей удалось благодаря глубинным интервью — участие в них принимали мужчины и женщины не младше 100 лет. А самым почтенным участникам удалось дожить до 107. Характеризует долгожителей следующее: честность, любопытство, интеллект, умение получать удовольствие от общения и преодолевать невзгоды, чувство благодарности, любовь к обучению и жизненная сила.

Исследователи отметили, что результаты стали своеобразным уроком от долгожителей. И практиковать свойственное им поведение порекомендовали уже с юности. Впрочем, исследование вышло не слишком убедительным, это была скорее констатация выводов умудренных жизнью людей. Жаль, нельзя вернуться в прошлое и опросить респондентов в их 17 лет. Были ли благодарность и жизненная сила подростковым кредо сегодняшних бабушек и дедушек около 80 лет назад — большой вопрос.