Психолог объяснил, почему мужчины тяжелее переносят одиночество

Мужчины тяжелее женщин переносят одиночество из-за социальных перемен, так как утрачивают характерную лидерскую роль, заявил в беседе с NEWS.ru психолог и коуч Александр Кичаев. Так он прокомментировал результаты исследования сервиса знакомств Mamba, который выяснил, что тяжело одиночество переносят 20% мужчин, тогда как среди женщин таких только 11%.

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Уходит маскулинность, уходит ощущение лидерства. А женщины, наоборот, все чаще начинают лидировать и в отношениях, и в социуме в целом. <...> То есть мужчина больше не может самоутверждаться так, как раньше, — прокомментировал исследование Кичаев.

Собеседник NEWS.ru предположил, что из-за невыполнения гендерной задачи у мужчины может возникать чувство неполноценности и неуверенности, страдает самооценка, что влечет за собой и чувство одиночества.