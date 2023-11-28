От каких болезней лечит музыка

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Музыка имеет безграничную власть над душами и сердцами людей. Она вдохновляет, мотивирует и помогает пережить самые тяжелые жизненные обстоятельства и события. О том, как музыка влияет на состояние человека, рассказала оперная певица Светлана Кирпу.

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Научный подход

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Как именно музыка воздействует на мозг человека – вопрос, на который уже ответили ученые. Так, в 1993 году в журнале Nature были опубликованы результаты научного эксперимента, которые подтвердили способность музыки обеспечивать так называемый эффект дальнего переноса. Одна группа участников исследования на протяжении десяти минут слушала «Сонату ре мажор для двух фортепиано» Моцарта, другая слушала расслабляющую музыку, а третья просто находилась в тишине, причем группы периодически менялись местами. Затем участникам предложили выполнить несколько заданий на оценку пространственного мышления. Исследователи выяснили, что лучше всего с заданиями справились те, кто слушал произведения Моцарта – рост IQ у них составил порядка 8 баллов. После этого исследования в обиходе и ученых, и музыкантов появился термин «эффект Моцарта», отмечает Кирпу.

Музыкантов и исполнителей всегда с нетерпением ждут в пансионатах, где живут пожилые люди, в домах ветеранов, в детских больницах – там, где людям особенно нужна помощь и поддержка. И музыка помогает, особенно если репертуар подобран под аудиторию и если перед ней выступают профессионалы – те, кто умеет владеть своим голосом, делая его подвижным, способным меняться и «подстраиваться» под разные стили. К примеру, пожилая аудитория лучше воспринимает оперные арии, романсы и песни военных лет – такие произведения погружают зрителей в ностальгию, что, в свою очередь, благоприятно влияет на их психику, дает ощущение стабильности, спокойствия.

Медицинский персонал пансионатов отмечает, что после концертов люди демонстрировали повышение творческой, физической активности, чаще гуляли на свежем воздухе. Особенно врачи отмечают значительное улучшение состояния тех, кто страдал тревожными расстройствами, депрессиями. И это неудивительно, ведь сила и вибрация голоса профессионального певца формирует особое энергетическое поле – позитивное.

Знакомство с музыкой

Чем раньше человек познакомится с музыкой, тем выше вероятность того, что она станет его помощником, надежным союзником и другом на всю жизнь. Именно поэтому стоит особое внимание уделять выстраиванию взаимоотношений между музыкой и маленькими детьми.

В первую очередь, необходимо правильно выбирать репертуар. Для юных слушателей его следует составлять с учетом восприимчивости и подвижности их психики – умеренно драматические, но в то же время и не слишком поверхностные произведения: баллады, в которых раскрываются целые истории. Многие музыкальные педагоги с опытом преподавания в школах и музыканты с опытом выступлений перед маленькими детьми подтвердят: именно такие произведения вызывают у юных слушателей живой интерес, способствуют улучшению когнитивных функций.

Дети и подростки, которые не просто слушают музыку, но занимаются ей, обладают ярким и критическим мышлением, богатым воображением. Они демонстрируют высокие умственные способности, имеют эмпатию по отношению к животным, окружающим людям. Это тоже подтверждают музыкальные педагоги. Более того, музыка меняет и самих педагогов, оказывая влияние на их мировоззрение, восприятие самих себя. Именно опыт занятия музыкой с детьми позволяет понять, какую силу имеет искусство. Часто даже те, кто изначально не планировал посвящать себя преподаванию, после получения опыта занятий с детьми принимают решение уйти в педагогическую деятельность и в просвещение.

Как раскрыть музыкальный талант

Никто не рождается музыкантом или певцом, способным исцелять человеческие души. Любой, даже уникальный, талант необходимо развивать, и сделать это под силу опытному, тонко чувствующему педагогу. Именно педагог способен заложить особую гармонию в душе исполнителя, создать для нее фундамент. Только в этом случае талант исполнителя сможет дать людям ту опору, которая им нужна.

Для музыкальных занятий с детьми опытные педагоги выбирают в качестве методического материала музыку из мультфильмов – как советских, так и современных. Такой формат дети воспринимают проще, а знакомство с музыкой становится более увлекательным для них. Вместе с детьми можно слушать песни из популярных мюзиклов, романсы.

Очень желательно, чтобы у детей была возможность услышать эти произведения в живом исполнении – так юные зрители чувствуют свою причастность к тому, что происходит на сцене, развивают свои социальные навыки. Музыка в живом исполнении помогает детям научиться доверять и себе, и другим, так как она воздействует именно на те участки мозга, в которых «зарождается» способность сопереживать, договариваться, конструктивно общаться. Для многих детей концерты живой музыки становятся «отправной точкой» выбора будущей профессии – они настолько проникаются искусством, что принимают решение посвятить ему свою жизнь.

Как выбрать правильную музыку взрослому

Любая музыка в профессиональном исполнении может стать источником вдохновения, подарить особенно ценное в наше время ощущение спокойствия. Важно выбирать для прослушивания именно те композиции, на которые откликаются сердце и душа, которые не заставляют слишком интенсивно переживать и эмоционально реагировать.

Если необходимо расслабиться после непростого рабочего дня или снять стресс, оставшийся после переживаний личного характера, выбор можно остановить на инструментальных композициях. В них отсутствует текст, а значит, нет и никакого дополнительного смысла, который может «загрузить» сознание. Остается только музыка и ее исцеляющая сила.