Разработан мощный препарат для лечения рака яичников

Команда специалистов из Шанхайского института органической химии при Академии наук Китая разработала мощный препарат для лечения рака яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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В ходе работы ученые искали потенциальные терапевтические мишени и препараты-кандидаты для лечения рака яичников. Изучив регуляторные функции комплекса CPSF, авторы заметили, что рак яичников зависит от механизма прекращения транскрипции с активностью CPSF3.

Затем целью стал поиск низкомолекулярных ингибиторов, которые могли бы нарушать ферментативную активность CPSF3 в клетках и в организмах. Группой таких веществ оказались оксаборолы, которые могут взаимодействовать с каталитическими ионами цинка CPSF3. На основе полученных данных были синтезированы селективные и биодоступные ингибиторы CPSF3, включая препарат HQY426. Этот ингибитор и его аналоги эффективно подавляли рост опухоли рака яичников как самостоятельно, так и в комбинации с цисплатином или ингибиторами PARP.