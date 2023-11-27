Ученые: аутичные люди живут в среднем на 5-10 лет меньше

Британские ученые выяснили, что аутичные люди в Великобритании живут в среднем на 5-10 лет меньше, чем люди без этого диагноза. Это связано с социальной изоляцией, а также отсутствием надлежащего ухода и наблюдения за людьми, которые нуждаются в них. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Regional Health — Europe.

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Для аутичных людей характерны особенности в социальном общении, склонность к повторяющемуся поведению, наличие ограниченного спектра глубоких интересов и увлечений. Некоторые люди с аутизмом также испытывают трудности при обучении, им может быть тяжело объяснить, что они чувствуют боль или дискомфорт. Из-за этого аутичные люди могут не получать адекватной медицинской поддержки и помощи.

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Ранее было распространено мнение о том, что аутичные люди в среднем живут вплоть до 16 лет меньше, чем люди без диагноза. Британские ученые решили проверить эту цифру. Они получили анонимные данные о людях, живущих в Британии и получивших диагноз аутизм в период с 1989 до 2019 год. Всего в выборку вошло 17 130 человек с аутизмом и без трудностей в обучении, а также 6 450 человек с аутизмом и с трудностями в обучении. Далее ученые сравнили эти группы с людьми того же возраста и пола, но без диагноза. В результате оказалось, что мужчины с аутизмом и без трудностей в обучении в среднем живут 74,6 года, а женщины — 76,8 лет. При наличии трудностей в обучении длительность жизни сокращалась для мужчин до 71,7 лет, а для женщин — 69,6 лет. У людей без диагноза средняя продолжительность жизни равна 80 годам для мужчин и 83 годам для женщин. Таким образом, аутичные люди в среднем действительно живут на 5-10 лет меньше, однако этот показатель оказался не таким страшным, как озвучивался ранее.

Ученые отметили, что реальные цифры могут быть еще меньше. Ранее они выяснили, что настоящее количество аутичных людей в Британии может быть в два раза выше, чем указано в официальных источниках. Некоторые аутичные люди просто могут не получать диагноз из-за того, что лучше приспосабливаются к условиям жизни и не испытывают большой нужды в мерах поддержки. Особенно это касается женщин, которым часто не удается получить диагноз об аутизме или трудностях с обучением. Из-за этого имеющиеся данные о продолжительности жизни аутичных людей ограничены.