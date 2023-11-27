8 психологических черт, помогающих дожить до 100 лет

Как дожить до 100 лет? Безусловно, многое зависит от здоровья, питания, физической активности, да просто везения. Однако новое исследование ученых из Испании предполагает, что здесь задействовано нечто большее: ваша личность, пишет iflScience. Научная статья вышла в Journal of Happiness Studies.

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Опросив 19 человек в возрасте от 100 до 107 лет авторы выделили восемь психологических сторон, которые были общими для всех этих долгожителей. Все они связаны с физическим и психическим здоровьем.

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1. Жизненная сила

«Жизненная сила означает ощущение себя живым, бодрым и полным энергии. Опрошенные долгожители сильно связаны с жизнью, они не просто живут, но явно хотят продолжать жить», — объясняют авторы.

Опрошенные говорили о ежедневных тренировках, посещении социальных групп, увлечении карточными играми или судоку. По сути, все это просто возможность оставаться активным, как умственно, так и физически.

2. Сохранение социальной активности. Общение не только с друзьями и знакомыми, но и с близкими

3. Приверженность, или «психологическая связь, которую человек устанавливает с тем, что он или она берет на себя». Это может быть работа, семья, друзья, даже просто личные цели — главное, чтобы, когда долгожители находили для себя что-то ценное, они последовательно придерживались этого.

4. Поддержание чувства контроля над своей жизнью.

«[Долгожители] в целом демонстрируют: автономность и практичность. В общем… они сами приняли решения, взяли свою жизнь под контроль и направили ее туда, куда хотели», — пишут авторы.

5. Интеллектуальная мотивированность: любопытство, любовь к обучению, умение учиться самостоятельною. Опрошенные рассказали, что много путешествовали, тренировали свой мозг с помощью головоломок и много читали.

6. Позитивность: благодарность за хорошее и способность преодолевать плохое.

«Жизнь дала мне все, слава Богу. Это принесло мне разочарования, например, потерю родственников, но, слава Богу, у меня не было плохих времен», — рассказала одна 100-летняя женщина.

7. Выдающаяся устойчивость перед трудностями жизни.

«Истории, которые они рассказывают, отражают чрезвычайно тяжелые эпизоды в их жизни, такие как: разлука с родителями в детстве, гражданская война в Испании, жестокое обращение со стороны мужей, потеря партнера или даже детей, пребывание взаперти в доме престарелых из-за COVID-19 и т. д. Несмотря на все это, долгожители знали, как жить дальше, в некоторых случаях переориентировать ее и, прежде всего, не получить психологическую травму от опыта невзгод», — пишут авторы.