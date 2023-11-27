Ученые обнаружили редкий ген, чья мутация может помочь в лечении ожирения

Британские ученые обнаружили, что мутация гена, которая встречается лишь у четырех процентов людей и регулирует массу тела, может помочь в борьбе с ожирением. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на исследование Университета Ноттингем Трент.

— Он (ген — прим. «ВМ») может влиять на область мозга, известную как гипоталамус, которая контролирует аппетит, потребление пищи, голод и жажду, включая и выключая там функцию других генов, — сказано в материале.

Исследователь Ребекка Дамбелл рассказала, что в ходе эксперимента удалось впервые продемонстрировать роль гена ZFHX3 в изменении роста и энергетического баланса с помощью мутации. В результате исследования удалось изменить белок, аналогичный варианту гена, который редко встречается у населения.

Таким образом, в эксперименте с мышами исследователи заключили, что подопытные с мутированным геном весили на 20 процентов меньше и употребляли на 12 процентов меньше корма, чем мыши без введенного гена. Кроме того, у подопытных с введенным геном наблюдался более низкий уровень гормона, который регулирует массу тела, говорится в матерале.