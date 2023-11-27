Ученые выяснили, что вегетарианство и веганство не способствуют увеличению срока жизни

Исследователи из Университета штата Орегон (США) обнаружили, что приверженность вегетарианству и веганству не продлевает жизнь. Результатами они поделились в ВМС (BioMed Central).

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Сердечно-сосудистые, метаболические заболевания и рак являются основными причинами преждевременного ухода из жизни многих людей. Одним из главных факторов, повышающих риск развития этих патологий, является неправильное питание. В последние десятилетия вегетарианская и веганская диеты приобрели значительную популярность, главным образом из-за их пользы для здоровья и окружающей среды. Считается, что вегетарианство снижает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета за счет нормализации уровня холестерина в крови и улучшения чувствительности к инсулину.

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Растительные продукты содержат много клетчатки, витаминов, минералов и биологически активных соединений. Кроме того, в них меньше насыщенных жиров по сравнению с продуктами животного происхождения. Ученые стремились выяснить, могут ли эти полезные свойства оказать влияние на продолжительность жизни человека.

В исследование были включены 117 673 участника среднего и пожилого возраста. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и их пищевых привычках. На основе данных о типе питания добровольцы были разделены на четыре группы - веганы, оволактовегетарианцы (употребляли молочные продукты и яйца), пескетарианцы (в их рационе есть рыба и морепродукты) и мясоеды.

За период 18-летнего наблюдения из жизни ушли 39 763 участника. Первоначальные результаты показали, что среди пескетарианцев количество летальных исходов от всех причин, связанных с ухудшением состояния, было ниже. Однако после корректировки на статус и количество лет курения, употребление алкоголя, этническую принадлежность, образование, ИМТ и сопутствующие заболевания эта разница нивелировалась. Кроме того, не наблюдалось никакого существенного влияния вегетарианской диеты двух других типов на риск преждевременного ухода из жизни от всех причин.