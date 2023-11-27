Изучена клеточная конкуренция при развитии рака

Японские специалисты изучили клеточную конкуренцию при развитии рака. Результаты работы описаны в журнале Nature Communications. Краткий обзор опубликован на Medical Xpress.

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Клеточная конкуренция — это врожденная защитная система для предотвращения накопления случайно выработанных раковых клеток. Те клетки, которые не смогли адаптироваться, в конечном итоге уничтожаются. Таким образом, здоровые клетки эпителия используют этот механизм для идентификации и устранения мутантных раковых клеток.

В ходе исследования авторы сосредоточились на влиянии поэтапных генных мутаций на клеточную конкуренцию, а также попытались понять роль клеточной конкуренции в реальном процессе формирования рака.

Они выявили, что функция клеточной конкуренции изменяется, когда в эпителиальных клетках активируются сигнальные молекулы Wnt. Активированные мутантные эпителиальные клетки (которые в норме выводятся) проникают в ткани, образуя раковые опухоли. То есть раковые клетки с накопленными последовательными генетическими мутациями изменяют функцию клеточной конкуренции и используют ее для усиления своей собственной способности проникать в ткани.