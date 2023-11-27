В Японии выяснили об удивительном свойстве правильного старения

Как указывает научное издание Medical News, где были опубликованы результаты исследования, центральное значение лизосом заключается в разрушении поврежденных клеточных компонентов и поддержании стабильности клеток. Повреждения лизосом часто ассоциируются с ускорением процесса старения и сокращением продолжительности жизни клеток. В ходе этого исследования основное внимание было уделено пути Hippo, контролирующему рост клеток. Оказалось, что белок STK38 играет ключевую роль в регенерации лизосом путем взаимодействия с эндосомальным сортировочным комплексом, необходимым для их транспортировки (ESCRT).

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Ученые выяснили, что STK38 активизирует белок VPS4, который помогает в разборке механизма ESCRT после восстановления лизосом. Также был отмечен нетипичный процесс присоединения жира, вовлекая молекулы белка ATG8s, особенно важные для восстановления клеток, что отличается от обычного процесса аутофагии.

Эксперименты на модельном организме C. elegans показали, что нарушение микроавтофагии приводит к увеличению количества стареющих клеток и укорачивает их жизнь. Эти открытия подчеркивают важность пути STK38 и ГАМК в поддержании целостности лизосом и предотвращении старения клеток.

Эти новые открытия предоставляют ученым глубокое понимание механизмов клеточной регенерации и открывают перспективы для поддержания здорового старения и лечения возрастных заболеваний.