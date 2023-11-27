Ученые: гнев является крайне полезной эмоцией для человека
Ученые A&M доказали, что гнев может быть мотиватором для достижения целей
Новое исследование ученых кафедры психологии и наук о мозге Техасского университета A&M, показало, что гнев может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей.
Ученых кафедры психологии и наук о мозге Техасского университета A&M доказали, что гнев бывает полезен для человека.
Один из авторов научной работы Хизер Ленч отметила, что гнев повышает усилия для достижения желаемого, а это способствует большему успеху.
Однако, как уточнила эксперт, позитивное влияние гнева на людей, в результате которого они стремились к цели и преуспевали, проявлялось в ситуациях, где задачи были сложными. С простыми задачами подобного эффекта не наблюдается.
Ленч добавила, что испытавшие гнев участники эксперимента лучше решали головоломки, справлялись с тестами и другими задачами. В некоторых случаях это выражалось в большем числе набранных баллов и меньшем времени реакции. В одном из экспериментов гнев повысил число попыток добиться лучшего результата с помощью обмана.
Ученые пояснили, что их исследование является еще одним свидетельством того, что для благополучия человека необходимо сочетание позитивных и отрицательных эмоций. В некоторых ситуациях последние могут стать особенно эффективными.