Ученые: гнев является крайне полезной эмоцией для человека

Ученые A&M доказали, что гнев может быть мотиватором для достижения целей

© Кадр из фильма «Париж, я люблю тебя»

Новое исследование ученых кафедры психологии и наук о мозге Техасского университета A&M, показало, что гнев может быть мощным мотиватором для достижения сложных целей.

Ученых кафедры психологии и наук о мозге Техасского университета A&M доказали, что гнев бывает полезен для человека.

Один из авторов научной работы Хизер Ленч отметила, что гнев повышает усилия для достижения желаемого, а это способствует большему успеху.

Однако, как уточнила эксперт, позитивное влияние гнева на людей, в результате которого они стремились к цели и преуспевали, проявлялось в ситуациях, где задачи были сложными. С простыми задачами подобного эффекта не наблюдается.

Ленч добавила, что испытавшие гнев участники эксперимента лучше решали головоломки, справлялись с тестами и другими задачами. В некоторых случаях это выражалось в большем числе набранных баллов и меньшем времени реакции. В одном из экспериментов гнев повысил число попыток добиться лучшего результата с помощью обмана.